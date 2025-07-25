«Покровск берут в кольцо»: в Киеве жалуются на «очень эффективную» тактику русских

Армия России прорывается к Покровску (Красноармейску) с трёх направлений, угрожая взять крупную группировку ВСУ в кольцо.

Об этом в эфире канала «Днепр TV» заявил украинский военный эксперт, в прошлом член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень проблематичной является ситуация по флангам покровского фронта. В первую очередь, это соответственно, это мирноградское направление, где оккупанты из района населённого пункта Разино сейчас давят в сторону шахты, с угрозой выхода на соответствующую логистику ВСУ. Это единственная асфальтированная дорога, по которой осуществляется ротация личного состава, передислокация подразделений, ну и подвоз БК, вывоз раненых и тому подобное.

То есть речь идет о том, что оккупанты пытаются взять под контроль локации ВСУ с угрозой оперативного окружения. Аналогично тяжелая ситуация в районе Новоэкономического. Также есть тактические успехи на другом фланге покровского фронта. Они давят фронтальными атаками по Покровску с целью растяжения личного усилий ВСУ, то есть отвлечения оперативных резервов», – сказал Снегирёв.