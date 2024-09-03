Покровск и другие города сдают из-за системных проблем в управлении войсками, – Бутусов

Анатолий Лапин.  
03.09.2024 12:32
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинская власть умышленно сдает Покровск и другие фронтовые города. Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Бутусова, у Украины серьезные системные проблемы в управлении войсками, наиболее это заметно под Покровском, потому что тут напор российской армии самый сильный.

Украинская власть умышленно сдает Покровск и другие фронтовые города. Об этом в эфире своего...

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«Умышленно ли сдают Покровск? Я хочу сказать, что Покровск, по моему мнению, сдают из-за тотальной безответственности. И я хочу сказать, что сдают не только Покровск таким образом. Я считаю, что действительно его сдают. Покровск сдают, сдают в принципе территорию Украины, не только один город. Такие проблемы в организации боевых действий есть на многих направлениях. Но тут враг давит больше всего, и тут это ярче всего проявляется – вот и все.

Да, у нас уже нет той пехоты, которая вытягивала войну, и делала преимущество над врагом в 22-23-м годах. Когда бросали людей, они сами выстраивали взаимодействие, сами искали себе боеприпасы, материалы, сами заблаговременно строили рубежи обороны или быстро их оборудовали, несмотря на потери, под огнем врага, выдерживали эти атаки дронов, артиллерии. Нет уже этих добровольцев, прошло уже три года, люди не могут столько времени беспрерывно воевать в пехоте, это физически невозможно», – заявил Бутусов.

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