«Покровск уже за спиной, а Россия продолжает наступать» – Бутусов

Константин Серпилин.  
30.04.2024 21:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВСУ катастрофически не хватает людей для сдерживания российской армии, которая вскоре может прорваться к городу Покровск.

Об этом в своём блоге рассказал украинский военный обозреватель, главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ катастрофически не хватает людей для сдерживания российской армии, которая вскоре может прорваться к...

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«У нас просто физически не хватает людей. Там, где должен сидеть взвод, сидит отделение. Там, где отделение сидит, сидит три человека. К сожалению, это везде такая ситуация. Кто должен в государстве отвечать? Ну, закон определяет, верховный главнокомандующий. Нет другого должностного лица. Только он, и по Конституции, и по закону… даже не генералы», – сказал укро-обозреватель.

«Падения фронта не будет. Просто если они будут продолжать в таких условиях так лезть, если не будут сделаны выводы, то враг пойдет дальше. А Покровск уже близко, и Селидово уже близко. Об этом надо думать, помнить», – добавил Бутусов.

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