Покровский пожаловался на «ватников» в США и Прибалтике

Елена Острякова.  
02.12.2023 21:00
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2330
 
Госизмена, Дзен, Культура, Россия


Поклонники группы «Ногу свело» в Эстонии были разочарованы ее новым антироссийским репертуаром.

Об этом в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм» рассказал сбежавший в США лидер группы иноагент Максим Покровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поклонники группы «Ногу свело» в Эстонии были разочарованы ее новым антироссийским репертуаром. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Ватники» в США – я не знаю, что с ними можно сделать. Они тук-тук. А «ватники» в странах Балтии. Я не говорю, что все русскоязычные там «ватники», но если они ватники…

Мы в начале осени давали в Йыхви  концерт. Там много разных русских. Антивоенный концерт на городской площади в рамках кинофестиваля.

Народ повалил покайфовать под «Ногу свело», а потом определенная часть… Они ж не знали. Ушли с проклятиями с нашего концерта, потому что они услышали антивоенные песни», – рассказал Покровский.

Он также посетовал, что «огромная часть оппозиционной потенциально лояльной публики» не знает, что «Ногу свело» теперь поет не только «Хару Мамбуру», и до нее «не удается достучаться».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть