Покровский пожаловался на «ватников» в США и Прибалтике

Поклонники группы «Ногу свело» в Эстонии были разочарованы ее новым антироссийским репертуаром.

Об этом в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм» рассказал сбежавший в США лидер группы иноагент Максим Покровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ватники» в США – я не знаю, что с ними можно сделать. Они тук-тук. А «ватники» в странах Балтии. Я не говорю, что все русскоязычные там «ватники», но если они ватники…

Мы в начале осени давали в Йыхви концерт. Там много разных русских. Антивоенный концерт на городской площади в рамках кинофестиваля.

Народ повалил покайфовать под «Ногу свело», а потом определенная часть… Они ж не знали. Ушли с проклятиями с нашего концерта, потому что они услышали антивоенные песни», – рассказал Покровский.