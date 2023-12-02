Покровский с сокращенным «кубатажем» стыдит коллег с «нормальной недвижулькой»

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Лидер рок-группы «Ногу свело» иноагент Максим Покровский считает, что все российские артисты могли, как он, сбежать из России.

Об этом он заявил в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У многих артистов существуют весьма внятные паспорта весьма внятных стран, весьма внятная недвижимость в весьма внятных странах. Я не люблю считать чужие деньги, но понимаю, насколько большими они были в коммерческих продажах, чем «Ногу свело». Я сейчас не падаю без сил от голода, хотя мы намного сократили наши запросы, метраж и кубатаж своей жилплощади, но тем не менее это можно сделать», – сказал Покровский.

Он рассказал, что его семье «четенько» помогли сбежать в США литовские правозащитники.

«Хочешь свалить? Если нет каких-то супернепреодолимых препятствий, сделаешь это. Особенно, если у тебя есть имя и бренд, талант писать музыку дальше и нормальная недвижулечка, и нормальный паспорточек нормальной страны. А если нет, литовские правозащитники помогают всем, кто того достоин», – сказал Покровский.

Сам он уже настолько обжился в США, что называет Джо Байдена «не очень сильно почитаемый мною мой президент».