Покровску остались дни-недели, впереди грандиозное падение фронта – Хайруллин

ВС РФ стремительно продвигаются в Донбассе, что, в свою очередь, имеет колоссальное влияние и на Запорожский фронт.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если мы просто берём Селидово, и бои за Покровск затягиваются, весь огромный укреплённый рубеж укропов от Красногоровки до Максимильяновки падает – Украинск, Горняк, Зоряное, Кураховка. Мы сто процентов забираем этот рубеж и заходим в Курахово. А, с другой стороны, [южнее] – наши разыгрывают всё по нотам. Константиновка уже наша, в Водяное, заходят, обход идёт, и, стремительно взяв Павловку, наши обходят Угледар. Прорыв к Курахово открывает дорогу на Запорожье. Вся эта часть – Пологи, Гуляйполе, Орехов, это всё падает, огромная часть фронта. И эта история даже при условии, что Покровск будет держаться. А в Покровск мы идём с такой скоростью, что, скорее всего, как и Селидово, он будет взят в ближайшие дни, максимум – недели. Судя по всему, украинцы потеряли практически все свои резервы, продвижение сумасшедшее. Помните, мы говорили, что рано или поздно настанет тот момент в нашем наступлении, когда украинцы поломаются».

«Я ещё не говорю о стремительном продвижении под Торецком. Судя по всему, оперативная задача стояла войти в Торецк, начать там сражения. Наши двигаются скачками. В одном месте прорвались – закрепились, потом в другое место подтянулись, закрепились. Это делается для того, чтобы не попадать в окружения, как это в начале войны было, избегать фланговых ударов. Прорвались к Красногоровке – и сразу начались продвижения к Константиновке. Зашли на окраину Константиновки, закрепились, подождали, пока подтянутся войска под Покровском. Под Покровском прорвались – тут же началось движение на Селидова и на левом фланге под Угледаром. То есть, наши вообще исключают возможность фланговых ударов».