Покруглевшее лицо Зеленского чудовищно смотрится на фоне умирающей медицины – телеведущая

17.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Медицина на Украине находится в глубоком упадке – пока в разбомбленных поликлиниках врачи работают под лампочкой Ильича, президент страны Владимир Зеленский выступает на ТВ в дорогих костюмах с «откромленной ряхой».

Об этом в своем видеоблоге заявила известная украинская телеведущая Снежана Егорова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что происходит на самом деле в сфере нашей медицины. Когда врач, медсестра, которая работает с больными COVID-19, заболевает и у нее 14 дней температура, она обращается за медицинской помощью – и тут выясняется, что нет лекарств для ее лечения, и она должна оплатить их в размере 7400 гривен.

Это какие 66 миллиардов стабилизационного фонда? Как, интересно, вы их будете распиливать, куда эти деньги будут деваться? Почему вы стоите на фоне флага с вот таким лицом – я не знаю, что с вами происходит, Владимир Александрович, и красиво рассказываете нам, как мы сейчас будем защищать незащищенные слои населения – в то время, как в вашем новом бюджете около 120-ти миллиардов убирают вообще с бюджетных программ, которые направлены на поддержку малоимущих, инвалидов и учителей.

Почему ваш новый министр по медицине не останавливает эту убийственную реформу Супрун. Все знают, что она была преступницей, что она уничтожила нашу профилактическую медицину, нашу реабилитационную медицину, люди сейчас приходят просто в пустые, разбитые, как будто после 45-го года, после бомбежки, поликлиники, где какая-то лампочка Ильича светит.

У врачей нет ни ресурсов, ни средств – ничего. И вы при этом нам рассказываете, стоя красиво с вот такой ряхой о том, что у нас все хорошо?», – возмущена Егорова.