«Покрывают убытки за чужой счёт» – на Украине ожидают скачка тарифов на перевозки

Вадим Москаленко.  
11.11.2023 12:50
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Украина, Экономика


Чтобы прикрыть неэффективность своей работы и возместить потери, «Укрзализныця» будет ещё сильнее поднимать тарифы на перевозки.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы прикрыть неэффективность своей работы и возместить потери, «Укрзализныця» будет ещё сильнее поднимать тарифы...

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«Ещё в прошлом году «Укрзализныця» подняла тарифы на перевозки на 70%, а сейчас делают заявления, что будут поднимать ещё. Это вынужденный шаг?» – поинтересовалась ведущая.

«Это очень старая история, когда «Укрзализныця» пытается прикрыть собственную неэффективность, собственные неэффективные выплаты, переложить на рынок через механизм повышения тарифов.

Рекордное повышение прошлого года ударило по интересам украинской экономики, и сегодня вся экономика и через военное положение, и через целый ряд других факторов, находится в режиме выживания», – сказал Вовк.

Он возмутился, что таким образом оказавшаяся в состоянии монополиста организация попросту диктует предпринимателям неадекватные условия.

«И снова поднимать тарифы – это вопрос, который однозначно будет очень негативно воспринят бизнесом. Таким образом «Укрзализныця» пытается переложить на бизнес собственную неэффективность, вместо того, чтобы искать новых клиентов, увеличивать свою доходную часть. «Укрзализныця» просто банально поднимает тарифы, чтобы покрывать убытки.

Это точно не нормальный подход, монополист просто диктует рынку свои требования», – подытожил эксперт.

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