«Покупать у русских нефть – это несправедливо по отношению к США!» – Трамп отчитал европейцев

США поссорились с Индией и Китаем из-за санкций и пошлин в отношении российских энергоресурсов, а прямые европейские и натовские союзники американцев продолжают покупать у России нефть.

Об этом говорил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в английской резиденции Черкерс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я верю в то, что здесь есть сложность для многих европейских стран – полагаться на энергетику из России. Великобритания, разумеется, ничего от них не получает, но нам надо работать с другими европейскими партнёрами в этом. Одной или двум странам требуется пересмотреть этот вопрос.

Здесь нет пилюли, которая бы всё решила. У нас есть огромные санкции, которые мы уже неоднократно накладывали в Европе и вместе с США, и мы уже обеспечиваем, чтобы Украина встала в самую сильную из возможных позиций уже сейчас», – вещал Стармер.

Трамп же, в свою очередь, заверил, что если цена на нефть упадёт, то «у Путина не будет другого выхода, кроме как выйти из этой войны».

«И когда европейские нации закупают нефть у России?.. Вы знаете, я очень тесно с премьером Индии сотрудничаю, я поздравлял его с днём рождения недавно, но я наложил на них санкции, на своих друзей! Китай тоже сейчас платит огромные пошлины США.

Но люди, с которыми я борюсь, с которыми я вместе на одной стороне, они покупают нефть у России! Это ужасно, это невозможно! Это несправедливо по отношению к США, мы не можем этого допустить», – возмущенно размахивал руками Трамп.

