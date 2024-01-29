«Покупают целые заводы» – в Киеве перепуганы развитием российского ВПК

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Совершаемые бандеровцами теракты на территории России не несут никакой военной, политический или экономической цели. Их главная задача – отвлечь украинское население от положения на фронте.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий Live» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Восторг футбольных болельщиков что где-то что-то сбили – это просто увод общественного мнения в другую сторону от серьёзных задач. То, что работают Силы спецопераций или ГУР – это род войск. А род войск войны не выигрывает. Войну выигрывают виды войск. До тех пор, пока нога солдата Сухопутных войск, пехотинца, не ступила на территорию, не окопалась, не закрепилась – территория не освобождена. А если спецназовец какой-то пришёл – ну и что. Он пришёл и ушёл. Ну, кого-то взорвали – ну и что. Он что, от этого потерял? Не потерял», – сказал Стариков.

Он пожаловался, что вопреки рассказам украинских пропагандистов, за два года Россия стала только сильней.

«Парадоксально, но в позиционной войне, которая сейчас идёт, мы противника тренируем, и он становится сильнее. Русские начали восстанавливаться, запустили свой ВПК, запустили все системы, которые есть, перевели большинство на военные рельсы. И что мы имеем? Возрождённую армию РФ, которая уже ничего не боится, умеет воевать. Да, бардака много. Но она системная. Мы креативные, а она – системная. А система побеждает креатив. Русские закупили на годы вперёд заводы по производству «мавиков». Не количество, а именно заводы», – подытожил эксперт.