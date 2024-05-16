Покушение на Фицо может быть связано с транзитом российского газа – Бортник

Анатолий Лапин.  
16.05.2024 18:41
  (Мск) , Киев
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Газ, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Политические убийства, Россия, Скандал, Труба, Украина


Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо может быть следствием борьбы за газовые рынки Европы и иметь целью не допустить транзит российского топлива.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо может быть следствием борьбы за газовые рынки Европы...

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По словам Бортника, Фицо был переговорщиком между странами Европы, получающими российский газ, Украиной и Россией.

«Это не первое покушение за последнюю неделю. Давайте вспомним якобы покушение, – очень там туманное покушение на принца Саудовской Аравии… Конкретно с Фицо – это еще роль в возможном продлении контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Напомню, что несколько месяцев назад Фицо приезжал в Украину, встречался с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и там взял на себя роль возможного переговорщика о продлении этого контракта. Большие деньги, десятки, может быть, сотни миллиардов долларов стоят на кону.

Украинская сторона после этих переговоров, которые оценивались высоко и позитивно, несмотря на всю предыдущую выборную риторику Фицо, несмотря на все, что он сказал во время избирательной кампании у себя, но украинская сторона заявила, что да, Украина не готова договариваться с Россией, но она готова рассмотреть ситуацию, при которой, если какая-то страна Европейского союза возьмет на себя функцию обеспечения транзита и договоренности с Россией, тогда Украина готова договориться с этой европейской страной для того, чтобы продлить транзит российских энергоносителей в Европу», – считает он.

«Словакия, Венгрия, Сербия, некоторые другие страны Европы до сих пор получают по трубам российские энергоносители, прежде всего газ, нефть, но также Европа продолжает получать значительный объем российских энергоносителей в виде сжиженного газа. Меня беспокоит, как бы покушение на Фицо не ложилось в череду этих покушений на лидеров, и как бы это не было подрывом «Северных потоков–3», – заключил Бортник.

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