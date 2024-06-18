Покушение на казахстанского «оппозиционного» блогера-нациста в Киеве. Киллера помогла навести СБУ?

В Киеве было совершено покушение на прозападного казахстанского блогера Айдоса Садыкова в своей машине возле собственного дома. Неизвестный подбежал к автомобилю и выстрелил из пистолета с глушителем. При этом находящаяся на соседнем сиденье его супруга Наталья Садыкова не пострадала.

В итоге Айдос Садыков от выстрела в голову не погиб, а был доставлен в тяжёлом состоянии в больницу с застрявшей пулей. Автомобиль следственные органы также вывезли с места покушения. Генеральная прокуратура Украины уже отчиталась о том, что возбуждено соответствующее уголовное дело о покушении на убийство.

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Его супруга Наталья Садыкова в комментариях прессе сообщила, что данное нападение напрямую связано с профессиональной деятельностью её мужа, который как раз перед покушением разместил видео на своём ютуб-канале, где назвал президента РК Касым-Жомарта Токаева «российской марионеткой».

Супруги Садыковы давно получили в «незалежной» политическое убежище, как и целый ряд казахских националистов, и позиционировали себя в качестве неких непримиримых «противников режима». Хотя с этим нападением не всё так ясно, как пытаются представить сейчас различные СМИ и каналы, так как данная расправа наверняка связана с тем, что супружеская пара попросту сливала, и небескорыстно, компромат на различные финансово-промышленные группировки внутри Казахстана.

То есть, по моему мнению, надо расценивать это нападение не как покушение по поручению «прогрессивного» президента Токаева, якобы сопротивлявшегося напраслине, а как результат жестких разборок внутри самой правящей элиты, в которых киевский канал Садыковых «БАСЕ» стал просто сливной ямой для публикаций компрометирующих материалов друг на друга.

Ведь на ютубе и в телеграм-канале супругов постоянно выходили видео и статьи с распечаткой внутриведомственных и даже секретных документов с информацией о тех или иных многомиллиардных коррупционных сделках, которые не могли появиться у них из открытых источников.

Услугами Садыковых пользовались и якобы «ненавидимые» ими сотрудники Комитета Национальной Безопасности после январских событий 2022 года, которых якобы подвергали пыткам в ведомственном СИЗО Алма-Аты в результате смены власти в спецслужбе из-за неудавшегося переворота.

Более того, эти «оппозиционные» блогеры в Киеве были даже выгодны Акорде для ретрансляции тех или иных мнений и позиций, которые она сама не могла официально озвучивать. Например, канал «БАСЕ» осуществлял активное информационное сопровождение массовых протестов в Каракалпакской автономии Узбекистана в начале июля 2022 года, которые одновременно и параллельно поддерживались провластными казахскими националистами в самом Казахстане.

Другим ярким примером стало заявление канала «БАСЕ» с призывом к КНБ и Генпрокуратуре РК арестовать участников собрания «Народного совета трудящихся Петропавловска» осенью прошлого года якобы за «сепаратизм», хотя с момента создания «совета» прошёл почти месяц.

И что интересно, уже на следующий день после обвинительного видео «БАСЕ» сотрудники КНБ, МВД и прокуратуры возбуждают уголовное дело по тем самым доводам, озвученным в наводке супругов Садыковых. В условиях Казахстана такое «совпадение» попросту невозможно.

Недавно также стало известно, что Садыковы получили заказ от своих кураторов на «разоблачение» пророссийских блогеров и активистов в Казахстане с призывом их немедленного ареста за «сепаратистскую деятельность». Всё это говорит о том, что канал «БАСЕ» был и остаётся излюбленным рупором для озвучивания властями Казахстана, в том числе русофобской и антироссийской повестки, чтобы самим оставаться в тени.

Поэтому версию о том, что это была некая расправа со стороны Токаева нужно отмести сразу, так как личные нападки на него или постоянные обвинения в «пророссийскости» руководства РК были для Акорды не только не опасны, но и выгодны, чтобы демонстрировать Кремлю картинку о том, как Астана «подвергается нападкам» со стороны украинствующих нациков из Киева.

Тогда как реальность совсем иная. К примеру тот же посол Казахстана на Украине Дархан Калетаев постоянно выступает с антироссийских позиций, поддерживает Киев, организовывал поездки казахских олигархов, нациков и журналистов для встречи с Михо Саакашвили, с Владимиром Зеленским и прочими госслужащими. Да еще и содействовал появлению в городах «незалежной» юрт «гидности».

Посол РК на Украине Дархан Калетаев

Плюс власти и спецслужбы РК постоянно сбагривали в Киев разных неудобных нациков, таких как Куат Ахметов, лидер «мовных патрулей», Жасулан Дуйсембин, создатель «казахского» батальона в ВСУ, и других, которых нельзя было держать на территории Казахстана из-за недовольства со стороны Москвы. И Айдос Садыков также был в этой когорте нужных для Астаны наци-«оппозиционеров».

лидер “языковых патрулей” Куат Ахметов

Жасулан Дуйсембин, руководитель “казахского батальона” в ВСУ

И когда руководителей «БАСЕ» неоднократно обвиняли в связах с СБУ, то тут также нет ничего удивительного или невозможного, так как между украинскими и казахстанскими спецслужбами давно существует налаженная связь и крепкое сотрудничество, в том числе по борьбе с пророссийскими «сепаратистами» в РК, с добровольцами, воевавшими на стороне Донбасса в ЛДНР, а ныне с участниками СВО из числа казахстанских граждан.

Поэтому, повторюсь, данное нападение – есть результат именно криминальных разборок внутри существующих группировок самой казахстанской власти, между которыми сейчас идёт жесткая конкурентная борьба за передел собственности и власти подле трона Токаева. И в этом нет ничего необычного.