Покушение на президента Приднестровья: Новая неожиданная версия

Сергей Манастырлы, глава кишиневского Центра исследований, анализа и прогнозирования Balkan-Centre, считает весьма странной историю с неудавшимся покушением на президента Приднестровья.

В интервью «ПолитНавигатору» эксперт заявил, что не верит, будто целью СБУ могли стать публичные, а не реальные руководители непризнанной республики, к тому же, избегающие какой-либо критики бандеровской Украины с самого начала СВО,

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«ПолитНавигатор»: Прошло несколько дней с тех пор, как власти Приднестровья сделали публичной информацию о готовившемся покушении на руководство республики. Стала ли картина яснее после того, как «пыль», образно говоря, «утряслась»?

Сергей Манастырлы: На самом деле ситуация не только не стала яснее, а скорее наоборот. Возникают все новые знаки вопроса относительно того, что же это было. Больше всего вопросов вызывают действия, или их отсутствие, самого Тирасполя.

Еще три дня назад российские федеральные СМИ и международные издания сотрясали воздух громкими заголовками о раскрытом покушении Службы безопасности Украины на президента непризнанной Приднестровской молдавской республики. Сотрудники приднестровской госбезопасности, раскрыв преступление в рекордные сроки, опубликовали имена задержанных, а также детали, как утверждалось, запланированного убийства Вадима Красносельского и других приднестровских высокопоставленных политиков. Сообщили об открытии уголовного производства по статьям «терроризм» и «подготовка к убийству одного или нескольких лиц группой лиц общеопасным способом».

Однако дальнейшие действия «пострадавшей стороны», каковой очевидно выступает в этой истории Тирасполь, вызывают недоумение. Власти непризнанной республики пообещали обратиться в украинский МИД за разъяснениями, в ООН и участникам переговоров по формуле «5+2» для обеспечения защиты и безопасности руководства приднестровского региона и … всё. Спустя всего трое суток в приднестровских СМИ и пабликах словно забыли о несостоявшемся покушении. Ни новых деталей, ни развития история с тех пор больше не получала.

Единственное исключение составила реакция Киева, довольно предсказуемая. СБУ объявила покушение фейковым и психологической операцией российских спецслужб, а МИД Украины опроверг какое-либо отношение к «покушению».

Вы сами что думаете по поводу неудавшегося покушения?

Вся эта история поначалу кажется стройной. При внимательном же рассмотрении она начинает разваливаться и, наоборот, демонстрирует пробелы и недоработки.

Так, например, у покушения на Красносельского попросту отсутствует мотив. Ни задержанные исполнители преступления, ни задержавшие их оперативники не смогли внятно объяснить ни приднестровской, ни международной общественности, зачем украинским спецслужбам ликвидировать президента соседнего с Одесской областью анклава, к тому же, по слухам, гражданина Украины. Назначенное вознаграждение всего лишь $2,5 тысячи относительно резонанса преступления просто смехотворно.

Если говорить о терактах, то как это ни прискорбно, приднестровцы уже имели дело с этим явлением. Регион помнит серию взрывов в 2006 году, в маршрутке и в троллейбусе, совокупно унесших жизни десяти человек и покалечивших тридцать четыре. Резонанс у этих событий отдавался волнами паники еще несколько лет. Так что, если бы организаторы вот этого несостоявшегося теракта действительно собирались спровоцировать панику и социальную дестабилизацию, то они пошли бы как раз этим путем, скорее всего, а не точечными ликвидациями.

Тогда какой могла быть реальная цель покушения?

Вот с этим как раз в истории с покушением почти ничего не клеится. По озвученной версии, предполагалось убийство президента и еще нескольких топовых чиновников непризнанной приднестровской республики. То есть, речь идет о фактическом обезглавливании региона.

Но кому и что бы это дало? Если говорить начистоту, убийство президента непризнанной республики никак не повлияет на внутриполитический расклад или внешнеполитическую линию поведения анклава. Все эти сферы жизни Приднестровья давно и прочно контролирует холдинг «Шериф». Поэтому ликвидация Красносельского привела бы лишь к замене его на точно такого же крайне ограниченного в свободе выражения и действий политика, который волен комментировать лишь футбольные матчи, тогда как у границ накапливаются украинские войска. И то же самое можно сказать об остальных предполагаемых жертвах несостоявшегося покушения.

Другие обстоятельства дела также вызывают вопросы. Согласно официальной фабуле, попавшиеся диверсанты сумели предупредить СБУ о своем провале, но не объясняется, как офицеры МГБ это допустили. Сообщается, что сотрудники госбезопасности разоблачили теракт на стадии подготовки, но не уточняют, какой именно шаг террористов подтолкнул органы к началу расследования.

По самой популярной версии, которая активно обсуждается в приднестровских соцсетях, вся хитроумная операция СБУ провалилась по нелепой случайности. Просто охотившийся на кладменов участковый милиционер наткнулся на крыше одного из домов на сумку с гексогеном, спрятанную там диверсантом. Опубликованное МГБ впоследствии видео с извлечением пакета с СВУ и вовсе выглядит очень странным – саперы даже не одеты в бронежилеты.

Тогда что же это, по-вашему, было?

Для ответа на этот вопрос давайте обратимся к контексту. Разоблачение «покушения» произошло на фоне активной информационной войны на предмет внешнего вторжения в Приднестровье. Эта тема не сходила со страниц ведущих СМИ в второй половине февраля и первой половине марта.

Последние несколько недель российские власти активно предупреждали об ожидающемся вторжении украинских войск в Приднестровье. Минобороны и МИД РФ ссылались на спутниковые снимки, но и, кроме этого, в украинских соцсетях были утечки со стороны самих военнослужащих ВСУ. В конце концов, Киев не стал отрицать и подтвердил, что да, действительно, у приднестровского участка молдо-украинской границы находится существенная военная группировка. Но, по украинской версии, не для нападения, а наоборот, отражения удара по Одесской области из Приднестровья.

Все эти недели коллективный Запад от предупреждений Москвы демонстративно отмахивался. Основная версия этой стороны, поддержанная Киевом и Кишиневом, под чьим международно признанным суверенитетом находится Приднестровье, что это Россия раздувает скандал и накаляет обстановку на ровном месте.

С поведениеми заявлениями Киева и украинских союзников всё понятно и очевидно. А вот отсутствие реакции на российские предупреждения у приднестровского руководства вызывало вопросы. Причем, насколько сейчас можно понять,не только у рядового обывателя в Тирасполе, но и в Кремле.

С разоблачением теракта СБУ приднестровские элиты получают полное право заявить Москве, что не сидят без дела, хоть и отказываются публично поддержать риторику российского военно-политического руководства. Теперь же они, вполне официально, тоже под ударом и этой угрозой смогут оправдать любое свое дальнейшее бездействие. Или даже капитуляцию. У них есть, если можно так выразиться, «уважительная причина» в виде «дамоклова меча» украинских спецслужб.