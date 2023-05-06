Покушение на Прилепина раскрыто. Кто станет следующей жертвой?

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Сегодняшний теракт против Захара Прилепина был раскрыт по горячим следам. Арестованы два выходца с Украины.

В покушении на Прилепина подозревается уроженец Дружковки, города в Краматорском районе ДНР Александр Пермяков. Он дал признательные показания.

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Подозреваемый признался, что его в 2018 году завербовала одна из украинских спецслужб. У террориста были свои кураторы, которые дали задание переехать в Россию и получить гражданство. Следующим заданием после переезда стало убийство Захара Прилепина. Мужчина начал за ним следить. На дороге к дому писателя закопал несколько противотанковых мин. В результате одна из них сдетонировала, и машина Прилепина взорвалась. После этого Пермяков скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда выходил из леса в другом населенном пункте.

Пермяков был в 2009 году судим за разбой. В сентябре 2015 года его задержали на пункте пропуска в Куйбышево Ростовской области, куда он прибыл с территории Украины со штык-ножом в рюкзаке.

Также СК РФ сообщил, что задержан второй подозреваемый. Его обнаружили во время прочесывания лесополосы. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев решил наградить полицейских, отличившихся при раскрытии теракта в отношении Прилепина.

Как сообщают медики, у Прилепина тяжелая сочетанная травма, контузия обоих легких, минно-взрывное ранение и многочисленные переломы и ушибы.

Политолог Сергей Марков пишет в своем тг-канале, что российские спецслужбы уже давно получили информацию о списке из 10 лидеров общественного мнения (ЛОМов) в России, в отношении которых Украина начала готовить теракты.

«Якобы, эти 10 человек предупреждены, чтобы были осторожнее. Лидеры в соцсетях, прежде всего в телеграм. Дугин, Татарский, Прилепин в этом списке. В этом списке лидеры общественного мнения, не занимающие государственных постов. Украина превращена в искусственное террористическое государство. Все теракты делаются по приказу из Вашингтона и Лондона. Военная разведка Украины подчинена военной разведке Пентагона», – пишет Марков.

Его коллега Сергей Карнаухов делает предположения, кто станет следующей жертвой украинских террористов.

«Если проанализировать весь объем критериев, по которым определяется жертва следующего убийства спецслужбами Украины, то на очереди: Вован и Лексус, их смерть выгодна вообще всем мировым спецслужбам, и Армен Гаспарян, самый незащищенный враг украинских нацистов. Безопасность ни одного из указанных и других лиц спецслужбы не обеспечивают. Зато можно быть спокойным в том, что похороны будут максимально хорошо устроены», – мрачно шутит Карнаухов.

Эксперт Семен Уралов полагает, что индивидуальному террору невозможно противостоять.

«Целью террора против публичных лиц является обыватель и другие ЛОМы. Чтоб обыватель уходил в хатаскрайники, а ЛОМы включали максимально осторожный режим. Можно ли что-то противопоставить индивидуальному террору? Вряд ли. Можно только осознать, что времени совсем нет, и поэтому надо максимально ускоряться», – написал Уралов.

Философ Алексей Чадаев сетует на то, что патриотичных ЛОМов в России крайне мало.

«Наглеет супостат-то. Держись, Захар. Вот что думаю. Проблема того слоя, к которому принадлежат и Дугин с дочерью, и Татарский, и Прилепин — в том, что он у нас очень, очень тонкий. Это у них арестовичей и романенок под каждым кустом, и каждый весь из себя публичный интеллектуал и тренер личностного роста. Да, осетрина там второй свежести, но её МНОГО. А у нас мыслящих и пишущих — по пальцам, и все друг друга знают лично и друг у друга в телефонных книжках», – напоминает Чадаев.