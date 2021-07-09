09.07.2021,

Москва, Максим Никифоров

 
Дзен, Молдова, Политика, Провокации, Спецслужбы, США, Сюжет дня
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Покушение на Санду под контролем ЦРУ. «ПолитНавигатор» получил сенсационный компромат из Молдовы

Молдавские спецслужбы под патронажем ЦРУ готовили кровавые провокации в случае победы на президентских выборах...

Молдавские спецслужбы под патронажем ЦРУ готовили кровавые провокации в случае победы на президентских выборах в прошлом году Игоря Додона.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили высокопоставленные источники в Кишиневе.

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«В августе прошлого года заместитель директора Службы информации и безопасности Республики Молдова Артур Гуменюк по поручению Центрального разведывательного управления США, а именно Амитабы Бумик, организовал сбор данных о тогдашнем кандидате в президенты, а ныне главе государства – Майе Санду через бывших и действующих сотрудников молдавских спецслужб и правоохранительных органов. Собранную информацию планировалось использовать для организации провокаций – покушения на Майю Санду в случае победы Игоря Додона на президентских выборах и массовых протестов, которые могли привести к кровопролитию», – рассказал наш собеседник.

Источник предполагает, что сейчас Гуменюк и Бумик под руководством посла США Дерека Хогана готовят на основе этих материалов новые провокации в день голосования или в ближайшее время после объявления результатов с целью дестабилизировать ситуацию в Молдове и, в особенности, на границе с Приднестровьем.



Также «ПолитНавигатору» были переданы документы, которые подтверждают вышеизложенное.

В предоставленных материалах фигурируют личные данные (место жительство, транспорт), политическая карьера, связи в иностранных и местных НПО, связи Санду в местных и зарубежных СМИ.



Как видно из документов, спецслужбы по заданию из-за океана, негласно провели наружное наблюдение. Проработали даже возможность проникновения в квартиру.

Все эти материалы планируется использовать для провокаций, чтобы обвинить политических оппонентов Санду.

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