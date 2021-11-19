Покушение на украинского министра: Впервые обошлось без российского следа
На Украине предотвратили покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко. Причем, впервые за последние годы правоохранители не объявили о взятии с ходу «российского следа». Напротив, в числе обвиняемых оказался гражданин США.
Об обстоятельствах дела на специальном брифинге рассказал глава МВД Украины Денис Монастырский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Чиновник сообщил, что полиция предотвратила заказное убийство. Заказчики – гражданка Украины и американец. Причиной якобы стали старые долги еще 2018 года, когда нынешний глава минАПК Лещенко был простым аграрием.
Обиженные должником граждане передали задаток за убийство в размере 20 тысяч долларов. При этом к моменту ликвидации министра гражданин США планировал уже быть на родине, однако его задержали правоохранители, известив посольство.
Сам Лещенко о покушении узнал непосредственно перед брифингом.
«Безусловно, данная ситуация для меня шокирующая», – признался Лещенко.
Его речь была сбивчивой, однако можно понять, что сам он связывает неудавшееся покушение с неким конфликтом из-за земли. Режим Владимира Зеленского, как известно, в угоду западным корпорациям разрешил распродажу черноземов.
«Все материалы, все данные об украинской земле, все резервные копии государственно-земельного кадастра, всё это находится в правоохранительных органах, и, устраняя, пугая, вы ничего не добьётесь», – сказал Лешенко.
Киевский обозреватель Игорь Лесев язвительно замечает, что история с несостоявшимся убийством министра вполне вписывается в жуликоватый имидж однопартийцев Владимира Зеленского.
«Добрые люди говорят, что до того, как обилетиться в министры, кого-то там реально «киданул». В общем-то, типичная история для любого «слуги». Туда без веселой истории с полным шкафом скелетов и г#вна попасть невозможно. Обязательно должен кого-то или накрутить на лаве, или изнасиловать, или хотя бы спереть четыре бутылки пива из продмага. На крайняк, быть наркоманом», – комментирует Лесев в своем блоге.
«Из сообщений о брифинге министра МВД я так понял, что один американец сначала поверил в наш инвестиционный климат, а потом перестал верить», – иронизирует в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Максим Бужанский.
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