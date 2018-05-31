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31.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Мнение, Политика, Спецслужбы, Украина, Финансы

Покусились на святое: украинский Минфин хочет сократить расходы на ГПУ и СБУ


Министр финансов Украины считает, что необходимо сократить расходы бюджета на Генеральную прокуратуру и Службу безопасности, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк, сообщает его пресс-служба.

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Сокращение этих статей расходов позволит в Украине отменить налог на прибыль и ввести налог на выведенный капитал, отметил Данилюк.

По словам министра, Минфин готов запускать в Украине налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль. Но только в том случае, если расходы бюджета на следующий год будут сокращены.

«Я не могу сократить расходы на медицину, на образование, на социальную сферу, на армию, в конце концов, — говорит Данилюк. — Нужно сократить расходы на Генпрокуратуру и на Службу безопасности, ликвидировав ее экономические подразделения».

По словам министра, в вопросе сокращения расходов нужно найти компромисс. Но другие ведомства, в частности, Генпрокуратура и СБУ не готовы к дискуссии, отметил Данилюк.

«Бюджет следующего года — предвыборный. Все хотят, чтобы он выглядел как Синди Кроуфорд», — подчеркнул министр.

Министерство финансов подсчитало, что отмена налога на прибыль и введение налога на выведенный капитал приведет к потерям госбюджета в размере 25-30 млрд грн.

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