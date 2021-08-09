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09.08.2021,

Москва, Максим Никифоров

 
Выборы, Дзен, Политика, Россия, Скандал
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Покусившиеся на Буланову чиновники разгневали россиян: «Хочется верить, что Памфилова надаёт люлей»

На прошлой неделе известная певица обратилась к главе ЦИК. Она рассказала Элле Памфиловой о...

На прошлой неделе известная певица обратилась к главе ЦИК. Она рассказала Элле Памфиловой о бесчинствах петербургских чиновников. Власть имущие ставят «Родине» палки в колёса: запрещают расклеивать в городе плакаты и пытаются «опрокинуть» кандидатов от этой партии.

Россияне встали на защиту кандидата от «Родины» в Госдуму и петербургский ЗакС Татьяны Булановой. Они возмущены поведением чиновников, которые открыто вредят партии.

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Ранее певица попросила главу ЦИК Эллу Памфилову навести в Санкт-Петербурге порядок. Буланова потребовала прислать в город на Неве комиссию, которая усмирит чиновников и вернёт закон.

«Хочется верить, что Памфилова надаёт люлей тем, кто решил выключить из игры Татьяну Буланову. На «Родину» вообще идёт какой-то беспредельный накат», — сетуют россияне в соцсетях.



Во «ВКонтакте» и Instagram даже запустили два хештега в поддержку Булановой: #булановунесломить и #затаню.

«У неё все шансы на победу, большая поддержка в городе. Поэтому испугались и решили по беспределу устроить бюрократические проблемы. Все равно не смогут остановить», — комментирует Паша Сибиров.



Многие призывают певицу не обращать внимание на преграды, поскольку «это верный признак того, что она на верном пути». Власть, по мнению пользователей, боится Булановой, а потому и создаёт ей проблемы.

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