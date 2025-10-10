«Пол-Киева без воды!» – неумытые депутаты устроили истерику в Раде

В результате ударов по украинской энергетике без воды и света осталась половина Киева, включая элитные жилища депутатов.

Об этом на заседании Верховной рады заявил одиозный нардеп Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Читаю заявление главы Киевской военной администрации Ткаченко. Он говорит: в Киеве отключений света нет, отключений воды нет. Он вообще где? Это же вертикаль власти. Он в Киеве или, может, он держит фронт где-то в Монако?

Пол-Киева без воды, пол-Киева без света – Ткаченко: все в порядке! Здесь, приходишь с зубной щеткой в Верховную раду, потому что воды больше нигде нет, так здесь её тоже нет!

А Ткаченко насчет этого не в курсе. Это что за Глава киевской военной государственной администрации?», – возмущался депутат.