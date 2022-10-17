По Крымскому мосту пошли автобусы

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По Крымскому мосту разрешили проезд пассажирских автобусов. Грузовики по-прежнему пересекают Керченский пролив на паромах, несмотря на обещания с 16 октября открыть движение для габаритного транспорта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».сообщили в Минтрансе РФ. «Сегодня утром по Крымском мосту началось движение автобусов. Они начали следовать в оба направления. Пассажиры при желании также могут воспользоваться катерами и паромами Керченской морской переправы», – отмечается в сообщении.

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На переправе по-прежнему работает четыре парома, из которых только два предназначены для перевозки грузовиков. По подсчетам водителей, ожидающих свою очередь на переправу, с учетом первостепенного провоза скоропортящегося товара и военных автомобилей, в одну сторону за сутки успевают переправиться 25 фур, тогда как на площадках отстоя их накоплено несколько сотен.

Переправа работает по фактической погоде, и просчитать время доставки груза невозможно. Отправители и поставщики в бешенстве от организации перевозок. Многие надеялись, что 16 октября грузовые автомобили допустят к проезду по мосту, но этого не произошло.

«Дорожные службы завершили работы по укреплению пролета моста, – рассказал в своем телеграм-канале экс-министр транспорта Крыма, глава ассоциации грузоперевозчиков Анатолий Цуркин. – Сегодня вопрос запуска грузового движения находится в плоскости силовых структур. Именно специальные службы примут решение о том, когда, в каком количестве, какие типы грузов, грузоподъёмность машин и остальные критерии будут передвигаться по Крымскому мосту. На сегодня информации о предполагаемом запуске нет. Но она может появится в любую минуту».

Тем временем объединение «Водители России» обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой централизовано организовать гуманитарные конвои через новые регионы РФ.

«У нас есть груз, есть ответственные водители, которые готовы уже сегодня, сейчас, везти грузы в Крым через ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Но нет комплексного подхода и единого координационного центра, который будет обеспечивать межведомственное и межрегиональное взаимодействие. Мы как общественная организация, которая уже ведёт взаимодействие с министерствами транспорта республики Крым, Ростовской области и Краснодарского края готовы взять на себя ответственность по организации единого координационного центра», – заявил глава организации Олег Торош.

Дорожные службы в ближайшее время займутся ремонтом трассы от Джанкоя до Мелитополя. Ее состояние ограничивает скорость движения и вызывает опасение у грузоотправителей. От Мелитополя до Мариуполя и дальше до Новоазовска состояние трассы удовлетворительное.