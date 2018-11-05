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05.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Общество, Сюжет дня, Украина
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Полбанана на обед: стал известен рацион новобранцев ВСУ

Новый рацион украинских военнослужащих, проходящих службу в учебном центре “Десна”, показали в пресс-службе центра, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

В обеденное меню в столовой базы “Десна” входят овощные салаты, фрукты, мясо, гарнир и первые блюда.

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“Салат с капустой, горошком, кукурузой, рис с овощами, ребрышки с черносливом, гречка, куриный бульон с лапшой, борщ, бананы…. Это – обед в “Десне””, – сообщили в учебном центре.

При этом в пресс-службе центра уточнили, что полбанана военнослужащие получат только на обед – в течение дня солдаты получат и вторую половину фрукта. Также в меню есть и шоколад.

В прошлом году вокруг питания на военной базе “Десна” разгорелся скандал, когда в сети появились фото хлеба с червями и каши с мухами. Тогда также сообщили, что в рационе военных отсутствует мясо. Также были продемонстрированы фото испорченной тушенки, которую подали солдатам другой воинской части.

Как сообщалось, военные части в Украине переходят на новую систему питания. База “Десна” попала в число тех воинских частей, которые первыми переходят на новую систему питания. В Минобороны также сообщили, что в учебном центре была отремонтированна столовая.

Согласно новой системе питания по каталогу увеличивается рацион питания с 32 позиций до 348. В частности добавлены свежие овощи и фрукты, и такие позиции такие как кофе.

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