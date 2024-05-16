«Поле битвы в кровавом тупике с мрачными перспективами» – американский эксперт вынес приговор Украине

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При нынешнем положении дел лучшее будущее для Украины – это «кровавый тупик» без гарантий членства в НАТО, работоспособной экономики и мрачными перспективами.

Об этом в красноречивой статье под названием «Блинкен встает на путь, ведущий в никуда» на страницах Responsible Statecraft пишет американский аналитик Маркус Стэнли по итогам визита в Киев руководителя Госдепартамента США Энтони Блинкена, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Стэнли, визит Блинкена в Киев был полон иронии на фоне сложившейся реальной обстановки:

«Ирония заключается в том, что Украине не разрешат вступить в НАТО, пока продолжается война. США и другие страны НАТО, которые могли бы сегодня привести Украину в альянс, если бы захотели, не будут брать на себя оборонные обязательства, которые требуют от них рисковать ядерным конфликтом, вводя свои войска на линию фронта в Украине и напрямую сражаясь с Россией… Без масштабной и рискованной эскалации со стороны внешних держав лучшим сценарием для Украины, похоже, будет кровавый тупик в обозримом будущем».

Автор также отмечает, что несмотря на масштабную военную помощь Украине и финансовые вливания, она не смогла улучшить положение на фронте:

«Контроль Украины над территорией практически не сдвинулся с места с момента их первоначального наступления против российского вторжения почти два года назад, летом 2022 года, несмотря на то, что обе стороны понесли сотни тысяч жертв. Официальные лица США признают, что Украина не сможет даже попытаться провести наступательные операции до 2025 года, и даже тогда нет гарантии, что новое наступление просто не повторит кровавый разгром контрнаступления Украины в 2023 году».

Высмеивает Стэнли и слова Блинкена о якобы росте украинской экономики:

«Он рекламировал рост экономики Украины на 5% в 2023 году, но не упомянул, что украинская экономика все еще на 25% меньше, чем была до войны, когда она уже была одной из беднейших стран Европы. И этот экономический рост достигается только за счет масштабных вливаний иностранной помощи — 115 миллиардов долларов, выделенных ЕС и США Украине в этом году, составляют более двух третей размера собственного ВВП Украины».

В итоге, приходит к выводу эксперт, Украина остается лишь полем боя без позитивных перспектив:

«Реальность такова, что до тех пор, пока продолжается война, будущее Украины – это сильно субсидируемое поле битвы в опосредованном конфликте между США, ЕС и Россией. Экономические возможности, открывающиеся в этом будущем, в лучшем случае мрачны».