Поле Чудес в стране дураков – Украинские банки увеличивают ставки по депозитам

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Пока у Запада потребность в Украине есть, подконтрольная Киеву территория будет способна изображать свою жизнеспособность. Но и при полном внешнем содержании и управлении – у нынешних остатков Украины заметны симптомы, которые снимают пелену с глаз даже самых отчаянных фанатов этого ходячего мертвеца.

В стране, потерявшей важнейшие наукоемкие и высокотехнологичные отрасли экономики, сельское хозяйство находится в непредсказуемом состоянии, бюджет на 60% финансируется из внешних источников, крупные банки решили повысить не только ставки по депозитам в гривне, но и в долларе и евро.

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Оказывается, НБУ в своём макроэкономическом и монетарном обзоре за май зафиксировал «несколько важных моментов». НБУ заметил, что в мае инфляция продолжила затухать (больному стало легче, он стал реже дышать). Прежде всего, по мнению регулятора, за счет снижения цен на горючее и продовольствие. Как они разглядели снижение цен при их же данных об инфляции в 21,3% (при росте средней украинской зарплаты на 3,1%)?

НБУ говорит об «укреплении гривны на наличном валютном рынке», что не так сложно организовать в условиях ручного управления экономикой, на каком-то временном промежутке, и стабильный курс держать (ниже – почему), а также – «улучшении инфляционных ожиданий» (очень субъективный показатель в тех условиях, вполне возможно, что НБУ говорит о своих личных «ожиданиях», по заказу).

НБУ отметил «дальнейший рост привлекательности гривневых инструментов». Ещё бы! Минфин Украины сообщает, что Нацбанк дал возможность финансистам вкладываться в свои депозитные сертификаты под 25% годовых и привязал объемы возможных вложений к объемам средств, привлекаемых банком от населения на срочные депозиты. 2 июня состоялся уже 9 аукцион по продаже трехмесячных депозитных сертификатов. За это время объем их размещения достиг 125,3 млрд гривен.

25% годовых в гривне – это отчасти объясняет стабильность курса нацвалюты: это практически 25% в валюте, учитывая возможность свободной конвертации и вывода валюты за рубеж. Ради этого стоит держать курс, даже ценой 25%-й учётной ставки, останавливающей не только инфляцию, но и какую-либо возможность развития бизнеса. Чем будут покрывать потребности в валюте? Как говорила Скарлетт О`Хара, – «Об этом я подумаю завтра».

Решили привлечь валюту от населения. Правда ставки, даже увеличенные – максимальные 2% годовых у 12-месячных вкладов в евро.

При этом НБУ продолжает создавать условия, при которых банкам не выгодны краткосрочные вложения частных клиентов.

Создается впечатление, что решили собрать со всех всё, что возможно, раздать повышенные выплаты по депозитам приближенным, кинуть население, а потом – как решит хозяин. Продлевать будет? Нет, ну и ладно. Да, вот и хорошо, ещё пошалят.

А отдавать – только из новых заимствований. В этом году Киев получит от МВФ 4,5 млрд долл. из программы в 15 млрд, рассчитанной на 4 года. При этом за те же 4 года, что Украина будет получать деньги от МВФ, за пользование кредитной линией придётся выплатить 12 млрд долл. Т.е. 80% возврата… Однако считать, что у Украины есть 4 года – нужно быть большим оптимистом.

Красиво жить не запретишь. Но как долго?