Полеты бомбардировщиков США над Украиной свидетельствуют, что власти «незалежной» – никто

08.09.2020, Киев, Игорь Петров

Полеты стратегических бомбардировщиков ВВС США несут смертельную угрозу безопасности Украины, но украинские власти не реагируют на нее, потому что не обладают реальной международной легитимностью.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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«Над Украиной летают носители ядерного оружия, следовательно, Украина попадает в зону поражения российского ядерного оружия в случае военного конфликта.

Теперь Россия рассматривает Украину как источник опасности и корректирует планы реагирования с учетом вероятности того, что с территории Украины может быть нанесен удар. Американцам это безразлично, а у нас тут будет выжженная земля, если что.

К сожалению, украинское руководство уже очень давно даже не реагирует на многие вещи, которые несовместимы с суверенитетом Украины. Пролетели бомбардировщики – где Зеленский, СНБО, министр обороны, Верховная Рада? Все молчат», – сказал Александр Семченко.