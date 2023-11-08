Полезли бесы: проректор Кишиневской духовной академии перешел в раскольничью «Бессарабскую митрополию»

Алексей Логофет.  
08.11.2023 16:49
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 134
 
Дзен, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Румыния, Русофобия, Скандал, Церковь


Протоиерей Вячеслав Казаку, основатель и проректор Православной богословской академии Молдовы вышел из Молдавской митрополии и перешёл в раскольническую структуру «Бессарабская митрополия».

Сделал он это вместе со всеми своими прихожанами и приходом в районном центре Страшены, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Протоиерей Вячеслав Казаку, основатель и проректор Православной богословской академии Молдовы вышел из Молдавской митрополии...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


О.Вячеслав Казаку был один из заметных священнослужителей Молдавской митрополии, приближённых к митрополиту Кишиневскому и всея Молдовы Владимиру. Как и митрополит Владимир, о. Вячеслав родом из Буковины (Черновицкая область Украины) и считает себя румыном.

При нём Православная богословская академия Молдовы стала рассадником румыно-унионистских настроений среди молдавских священнослужителей. Это учебное заведение ведёт обучение по румынской учебной программе: там изучается история Румынской Церкви и совсем не изучается история Русской Церкви.

По словам политолога Владимира Букарского, всю ответственность за создавшуюся ситуацию внутри Молдавской митрополии несёт её правящий архиерей — митрополит Владимир (Кантарян), который не просто знал о том, что творится внутри вверенной ему церковной структуры после позорного изгнания из Кишинёва митрополита Серапиона (Фадеева), но и лично способствовал всему, что в ней происходит.

И протоиерей (надеюсь, в скором времени бывший) Вячеслав Казаку, и секретарь епархии протоиерей Вадим Кейбаш, который стоит за интригой с тем самым подлым письмом в адрес Патриарха — это всё креатуры митрополита Владимира, за которые он несёт персональную ответственность перед Церковью, Богом и своей совестью.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть