Полезли бесы: проректор Кишиневской духовной академии перешел в раскольничью «Бессарабскую митрополию»

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Протоиерей Вячеслав Казаку, основатель и проректор Православной богословской академии Молдовы вышел из Молдавской митрополии и перешёл в раскольническую структуру «Бессарабская митрополия».

Сделал он это вместе со всеми своими прихожанами и приходом в районном центре Страшены, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О.Вячеслав Казаку был один из заметных священнослужителей Молдавской митрополии, приближённых к митрополиту Кишиневскому и всея Молдовы Владимиру. Как и митрополит Владимир, о. Вячеслав родом из Буковины (Черновицкая область Украины) и считает себя румыном.

При нём Православная богословская академия Молдовы стала рассадником румыно-унионистских настроений среди молдавских священнослужителей. Это учебное заведение ведёт обучение по румынской учебной программе: там изучается история Румынской Церкви и совсем не изучается история Русской Церкви.

По словам политолога Владимира Букарского, всю ответственность за создавшуюся ситуацию внутри Молдавской митрополии несёт её правящий архиерей — митрополит Владимир (Кантарян), который не просто знал о том, что творится внутри вверенной ему церковной структуры после позорного изгнания из Кишинёва митрополита Серапиона (Фадеева), но и лично способствовал всему, что в ней происходит.

И протоиерей (надеюсь, в скором времени бывший) Вячеслав Казаку, и секретарь епархии протоиерей Вадим Кейбаш, который стоит за интригой с тем самым подлым письмом в адрес Патриарха — это всё креатуры митрополита Владимира, за которые он несёт персональную ответственность перед Церковью, Богом и своей совестью.