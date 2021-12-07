Полезное пугало: Белашко рассказал, какое место занимает Украина в торге Байдена с Путиным

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Новости Украины

Нагнетая ситуацию вокруг Украины, США повышают ставки накануне вероятной «большой сделки» с Россией, в которой непосредственно украинский вопрос находится даже не во втором десятке приоритетов.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Белашко, Украина лишь является удобным ресурсом для переговоров и торга с Россией, но не выступает решающим фактором.

«Это такое информационное повышение ставок делается американской стороной в преддверии некоего большого торга. Возможно даже это будет та самая «большая сделка», о которой много и смешно рассказывал украинский политолог Дмитрий Корнийчук, и предметом этой сделки, очевидно, будет не Украина. Возможно, и Украина в том числе, но главные темы Украины не касаются… Речь идет в основном о каких-то более серьезных вопросах, о том, как будут развиваться глобальные отношения в треугольнике Вашингтон-Москва-Пекин, о том, как будут сосуществовать российские и американские интересы на Ближнем Востоке, о том, как будут развиваться отношения Российской Федерации с Европейским союзом, и как это может поставить под угрозу американские интересы, какие проблемы это может создать американскому военному и экономическому, политическому присутствию в Европе. Причем, это я называю отдельные вопросы – очевидно, что список гораздо более широкий, который касается и освоения космоса, в том числе военного, освоения Арктики, в том числе и военного, который касается присутствия интересов России и Америки в восточной Азии в свете, наверное, неизбежного конфликта вокруг Тайваня… Украина занимает в этой повестке дня какую-то уже не «надцатую» позицию, а позицию в третьем десятке, а, может, и дальше. Но, тем не менее, Украина представляет собой удобный рычаг для давления на Россию. Нагнетая ситуацию вокруг Украины, американцы таким образом создают дополнительный ресурс для переговоров, для торга», – заключил Белашко.