«Полезут – получат»: Лукашенко пригрозил Украине

Новости Украины

Белоруссия готова открыть на своей территории новые учебные центры для военнослужащих по российским технологиям.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече в Минске с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы ведь развиваем здесь центры обучения. Это моя была просьба к вам, чтобы мы создали здесь центры по новейшему оружию. Мы готовы создавать еще центры для того, чтобы освоить и системы противовоздушной обороны, и новейшие образцы вооружений, которые сегодня создаются на территории России. Нам опять же критически важно их освоить и уметь пользоваться», – сказал Лукашенко.

В настоящее время в Белоруссии действует один учебный центр, еще два, в которых обучаются белорусы, открыты на территории России. Многие эксперты полагают, что эти объекты являются заменой российских военных баз, открывать которые белорусский президент отказывается.

Сегодня он ратовал за обучения своей армии у россиян и связывал это с необходимостью нейтрализовать угрозу, исходящую от Украины.

«Сегодня у нас, к сожалению, открывается южное направление. От этого никуда не денешься. Мы вынуждены укреплять границу с Украиной. Ваша помощь здесь важна, ваших военных специалистов, – помогут нам определить самые болевые точки на этом направлении для того, чтобы без лишних затрат создать эту оборону на южных наших рубежах. Это также важно и для Российской Федерации. Поэтому разговоры о войне – не войне и так далее… Полезут – получат. Вот и вся война. Я об этом недавно говорил. Нам чужого не надо. Дай бог свое освоить – от Бреста до Владивостока», – сказал Лукашенко.

Он считает, что поддержка России «охлаждающе действуют на головы некоторых наших так называемых соседей, которые пытаются сейчас бежать впереди паровоза».

«Ситуацию напрягают, толкают нас к ответу (уже несколько было провокаций, на которые мы могли ответить вооруженно). Понимают, что если мы ответим, то Россия следом в это втянется. Мы пока терпим. Но провоцируют постоянно. Поэтому вам большое спасибо, что вы всегда поддерживаете, откликаетесь на наши запросы. Мы в долгу не останемся», – сказал Лукашенко.