«Полезут – получат»: Лукашенко пригрозил Украине

03.02.2022  16:38 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Белоруссия готова открыть на своей территории новые учебные центры для военнослужащих по российским технологиям.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече в Минске с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссия готова открыть на своей территории новые учебные центры для военнослужащих по российским технологиям....

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«Мы ведь развиваем здесь центры обучения. Это моя была просьба к вам, чтобы мы создали здесь центры по новейшему оружию. Мы готовы создавать еще центры для того, чтобы освоить и системы противовоздушной обороны, и новейшие образцы вооружений, которые сегодня создаются на территории России. Нам опять же критически важно их освоить и уметь пользоваться», – сказал Лукашенко.

В настоящее время в Белоруссии действует один учебный центр, еще два, в которых обучаются белорусы, открыты на территории России. Многие эксперты полагают, что эти объекты являются заменой российских военных баз, открывать которые белорусский президент отказывается.

Сегодня он ратовал за обучения своей армии у россиян и связывал это с необходимостью нейтрализовать угрозу, исходящую от Украины.

«Сегодня у нас, к сожалению, открывается южное направление. От этого никуда не денешься. Мы вынуждены укреплять границу с Украиной. Ваша помощь здесь важна, ваших военных специалистов, – помогут нам определить самые болевые точки на этом направлении для того, чтобы без лишних затрат создать эту оборону на южных наших рубежах. Это также важно и для Российской Федерации. Поэтому разговоры о войне – не войне и так далее… Полезут – получат. Вот и вся война. Я об этом недавно говорил. Нам чужого не надо. Дай бог свое освоить – от Бреста до Владивостока», – сказал Лукашенко.

Он считает, что поддержка России «охлаждающе действуют на головы некоторых наших так называемых соседей, которые пытаются сейчас бежать впереди паровоза».

«Ситуацию напрягают, толкают нас к ответу (уже несколько было провокаций, на которые мы могли ответить вооруженно). Понимают, что если мы ответим, то Россия следом в это втянется. Мы пока терпим. Но провоцируют постоянно. Поэтому вам большое спасибо, что вы всегда поддерживаете, откликаетесь на наши запросы. Мы в долгу не останемся», – сказал Лукашенко.

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