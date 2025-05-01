Полгода – и Украина без оружия: на Западе подсчитали, сколько продержится Киев без США

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Британское издание The Times пишет, что в случае ухода США от посредничества в урегулировании украинского конфликта, поток оружия Киеву закончится через полгода.

В результате, отмечает газета, Украина окажется в невыгодном положении, не имея доступа к новейшим системам ПВО и к баллистическим ракетам.

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The Times со ссылкой на своих конфидентов в американских правящих кругах считает маловероятным сценарием полное прекращение Трампом военной и экономической помощи Украине, утвержденной Байденом, до ее исчерпания. Однако и новую помощь Киеву Трамп тоже не выделит.

«Говорят, что президент опасается брать на себя вину, если Россия сокрушит Украину в случае, если он откажется от поддержки. Это будет проводить параллели с хаотичным и унизительным выводом Байдена из Афганистана, который Трамп назвал «самым позорным событием в истории нашей страны», – отмечается в публикации.

В материале цитируют мнение влиятельного украинского депутата, главы комитета Рады по иностранным делам Александра Мережко:

«Трамп, скорее всего, оставит все как есть: не прекращать поставки оружия, но и не отправлять новые пакеты и не снимать санкции с России», считает он.

Новым обстоятельством в связи с подписанием ресурсной сделки может стать перевод военной помощи на сугубо коммерческие рельсы. Иначе говоря, продавать оружие будут исключительно за деньги.

Ряд экспертов указывают на заложенную в ресурсной сделке норму, согласно которой поставка нового оружия будет считаться вкладом США в создаваемый инвестфонд по управлению добычей полезных ископаемых.

Однако это норма отложенного действия. Причем, сильно отложенного. Поскольку уже утвержденная ранее помощь Украине закончится к середине июня, а для полноценной разработки месторождений необходимы годы, а также мирная ситуация в районах такой добычи, чего невозможно добиться без подписания как минимум, перемирия.

А значит, получать вооружения в счет доходов от разработки недр Украина сможет еще нескоро, и, вопреки опасениям российских алармистов, влияния на ситуацию на фронте на коротком горизонте это не окажет.