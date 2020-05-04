Полицаи Авакова открыли огонь на детской площадке

04.05.2020, Одесса, Юрий Коваленко

В центре Одессы на детской площадке средь бела дня группа украинских правоохранителей застрелила бросившуюся на них собаку.

Об этом в своём Telegram-канале заявил член экстремистской военизированной группировки УНА-УНСО Назар Приходько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете видно, как в парке возле детской площадки, на которой играли дети, на троих полицейских набросилась собака. Несмотря на то, что явной угрозы жизни и здоровью правоохранителей не было, они выхватили оружие и открыли огонь.

Сильно раненое животное, оставляя кровавые следы, уползло в сторону. На полицейских набросились женщины с криками: «Тут напротив дети находятся, идиоты, долб@@бы! Как у вас с техникой безопасности?!»

Однако «стражи порядка» взяли оружие на изготовку и грубо потребовали от возмущенных женщин убираться.

«Отошла назад, сучка! Назад все!», «Надень ошейник, дура!» – закричали полицейские.

«Применили боевое оружие, среди белого дня, на глазах у детей, еще и тогда, когда особой нужды не было!

Как прокомментируют этот инцидент Аваков, Геращенко и ко? На мой взгляд – это однозначное увольнение из рядов!», – прокомментировал Приходько.