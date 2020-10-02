02.10.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Кризис, Криминал, Черногория
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Полицаи Джукановича готовят заговор против нового правительства Черногории


Сегодня в Черногории отмечают День внутренних дел, а накануне верхушка МВД страны встречалась с уходящим премьером Душко Марковичем, где обсуждала подрывную деятельность против вновь сформированного Кабинета Здравко Кривокапича.

Об этом, ссылаясь на собственные инсайдерские источники, сообщил портал in4s, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Встреча уходящего главы правительства, правой руки президента Черногории Мило Джукановича – Душко Марковича, с министром внутренних дел Мевлудином Нуходжичем и начальником Управления полиции Веселином Вельовичем, прошла в близкой «неформально-коктейльной» обстановке. На встрече также присутствовали другие высокие чины черногорской полиции.

Как сообщает источник, Вельович обратился к сослуживцам с призывом «сохранять лояльность государству», что в его интерпретации прозвучало, как «верность Джукановичу и его Демократической партии социалистов». И выстроить «параллельную систему безопасности».

В частности, он дал понять, что большинство гостей мероприятия вряд ли смогут сохранить свои посты в полиции и даже потеряют работу. Вельович предположил им, «несмотря ни на что продолжить работать за сценой, используя связи и знакомства в полиции», чтобы подорвать и скомпрометировать новое правительство.

Также, как сообщил источник, некоторым из полицейских чинов были даны твердые обещания, что они будут получать такую ​​же зарплату даже после окончания службы в государственных учреждениях, которая, конечно же, будет обеспечиваться из «черных фондов».


При этом полицейским пообещали, что если их подрывная деятельность будет успешной, «ДПС снова станет во главе государства, а вы вновь станете частью государственной полиции».

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