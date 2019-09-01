Полицаи, наци и обморок – в Одессе прошёл гей-парад

01.09.2019, Одесса, Владимир Гладков

В Одессе от Греческого парка до здания областной прокуратуры прошел так называемый «марш равенства».

По разным данным, в акции приняло участие более трёхсот гомосексуалистов и сочувствующих, которых охраняло 500 полицейских, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ходу шествия гей-парада правоохранители задерживали противников ЛГБТ, выкрикивающих нецензурную брань и проклятия.

Участники акции скандировали лозунги: «Права человека превыше всего», «Одесса – город для всех», «Наши семьи – наша ценность». Националисты и противники гей-парада из-за живого щита из полицейских скандировали «Украина превыше всего!», «Смерть ЛГБТ!».

По ходу движения колонны одна из участниц гей-парада почувствовала себя плохо, одному из правоохранителей пришлось доставлять пострадавшую к карете скорой помощи на руках.

Тем не менее, крупных стычек зафиксировано не было. Однако после марша националисты и сочувствующие отлавливали представителей «пёстрого» движения по одному или несколько человек для выяснения отношений по большей части касательно внешнего вида. Подоспевающая «полиция диалога» особо в разборки не вмешивалась, «нетрадиционалы» отделывались тумаками.

Стоит отметить, что у здания областной прокуратуры, где закончилось шествие, состоялся небольшой митинг с «открытым микрофоном», где было с гордостью объявлено, что в этом году колонна прошла дальше, чем в прошлые разы, что можно расценивать как победу.