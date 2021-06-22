22.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Киев, Политические репрессии, Украина
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Полицаи заставили снять пилотку с красной звездой пришедшего к Вечному огню в Киеве

Новости УкраиныАктив разгромленной украинской Компартии провел сегодня возложение цветов к Вечному огню в центре Киева...

Актив разгромленной украинской Компартии провел сегодня возложение цветов к Вечному огню в центре Киева по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны.

Мероприятие прошло крайне скромно – всего на него пришло несколько десятков человек, среди которых многие – глубокие старики. Они принесли с собой красные знамёна «Полк Победы», а также гвоздики, которые и возложили к Вечному огню.

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Однако не обошлось и без провокаций. Присутствующие там же силовики следили, чтобы никто не нарушил украинский закон и не использовал советскую символику. Например, они сорвали запись видеообращения лидера комсомольцев Михаила Кононовича, который по такому случаю надел на голову красноармейскую пилотку.

«Товарищи, несмотря ни на что Киев вышел 22 числа у Вечного огня отметить этот великий день…», – начал Кононович, однако в этот момент к нему подошли «правоохранители» и потребовали снять головной убор с запрещенной красной звездой.


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