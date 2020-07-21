Полицаи жестко подавили селянский бунт на Черниговщине

21.07.2020, Киев, Максим Карпенко

В Черниговской полиция разогнала протестующих крестьян, преградивших путь комбайнам к полям.

Видеозапись инцидента в своем блоге опубликовал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации политика, некие бизнесмены решили забрать у селян не только землю, но и урожай.

«На Украине заработал закон о земле, первые сообщения приходят из Черниговской области. Тут у людей, просто по беспределу, забирают не только землю, но ещё и урожай. Люди взяли кредиты, посеяли зерно, теперь его хотят отобрать. На видео Аваковские псы, которым люди кричат в их морды – «фашисты», грозно сражаются со стариками.

Пенсионеров и женщин бить легко, это вам не с боевиками из Азова на улицах Киева толкаться. Тут никто сдачи не даст. Смотри Зеленский, что ты наделал! Гореть будешь в аду! И дети твои будут рассчитываться за твои дела! Украинцы! Это только начало! Скоро эта волна захлестнет всю Украину, и вы почувствуете, что такое так называемая «демократия» на себе. Не получится у вас отсидеться по своим хатам, когда говорят «Моя хата скраю…».

Эти недоумки развалили государство! Всю страну засунули в долги. Теперь доберутся до каждого из вас! Вот это и есть результаты Майдана-2014», – написал Журавко.