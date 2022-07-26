Полицейские разыскали обладателя нацистской татуировки в Cевастополе 

26.07.2022  15:00 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Нацизм, Севастополь


В Севастополе полицейские разыскали мужчину с татуировкой в виде имперского орла нацистской Германии.

Рисунок на своем теле он дополнял рассказами о войне в Донбассе, но на поверку оказался бывшим заключенным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе полицейские разыскали мужчину с татуировкой в виде имперского орла нацистской Германии. Рисунок...

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Фото мужчины с тату в виде герба нацистов появилось в одном из севастопольских пабликов. Оно было сделано на пляже в Орловке, где татуированный «боец» намекал на участие в боевых действиях на стороне украинских властей. Правоохранители отреагировали мгновенно – мужчину разыскали и допросили.

«В результате проведенной проверки полицейские установили личность владельца татуировки. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель, – уточнили в МВД Севастополя. – Он рассказал, что сделал провокационную татуировку еще в 1998 году в местах лишения свободы в знак протеста против действующей власти».

От имени действующей власти на нарушителя составили административный протокол по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Ему придется заплатить штраф до 2 тысяч рублей либо отсидеть 15 суток. Решение примет суд.

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