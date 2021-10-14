Полицейский в Киеве прилюдно пожелал смерти русским и евреям

14.10.2021 13:58 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Журналисты зафиксировали, как сотрудник «реформированной» полиции Украины прилюдно пожелал смерти представителям русского и еврейского населения.

Это произошло сегодня в Киеве, где отмечают годовщину создания УПА, сотрудничавшей с гитлеровской Германией (героизирована на официальном уровне Украиной).

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На записи видно, как у автомобиля стояли боевик АТО и группа националистов, переодетых в бандеровскую форму. Проходящие мимо двое людей в парадной форме поздоровались с «атошником».

«Смерть москалям! За украинскую Украину без жидов и москалей», – сказал один из фигурантов со звездой Нацполиции на кителе.

Объединённая еврейская община Украины уже заявила, что обратится в правоохранительные органы с заявлением о правонарушении по 161 статье УК Украины, так как данное высказывание является проявлением антисемитизма.