Полицейских Авакова на выборах подкупили пирожками по 5 копеек

21.07.2019, Днепропетровск, Владимир Гладков

Перед избирательным участком в Днепропетровске агитаторы одного из кандидатов установили палатки, где развернули продажу пирожков по 5 копеек.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook экс-боевик «АТО» Андрей Сарвира «Санчес», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, вызванные на место полицейские лишь «затарились» дешевой кулинарией и уехали обратно.

«Сегодня перед избирательными участками 26-го округа появились палатки с пирожками по 5 копеек. Не цены, а сказка. Какое совпадение, да? Так вот. Стали вызывать полицию: во-первых, это нарушение закона о выборах, так как продавцы устно агитируют за одного из кандидатов и, во-вторых, торговля проходит без соответствующих разрешений и документов.

Приехала наша полиция, купила пирожков по 5 копеек и уехала. Так и живем», – возмутился «ветеран».

При этом в комментариях к видео представитель Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская попыталась оправдать коллег, утверждая, что, совершив покупку, полицейские «зарегистрировали материал».