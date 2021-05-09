«Полицейских больше, чем посетителей» – во Львове уже почти никто не решается отмечать День Победы

«Полицейских больше, чем посетителей» – во Львове уже почти никто не решается отмечать День ПобедыНовости Украины
«Празднование» Дня Победы в украинском Львове прошло спокойно – из-за того, что на него почти никто не решился открыто почтить память героев Великой Отечественной войны.
Об этом сообщили в местном информационном агентстве «Львов.depo», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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На Марсовом поле – военном мемориале были замечены редкие одиночки, которые приходили, чтобы возложить цветы и почтить память воинов Красной армии.
«Полицейских больше, чем посетителей», – прокомментировали в местном СМИ.
Также некоторые люди пришли на Холм Славы, однако их тоже было очень немного.
«Большинство из людей несли цветы на могилу агента НКВД Николая Кузнецова, который здесь похоронен», – так львовские СМИ пишут о легендарном советском разведчике.
На Холме Славы дежурила группа радикалов, однако увидев, насколько немноголюдным оказалось мероприятие, они не предприняли каких-либо действий.
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