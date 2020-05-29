Полицейское насилие поджигает Америку

29.05.2020, Москва, Александр Ростовцев

В американском городе Миннеаполис (крупнейший город и финансово-промышленный центр штата Миннесота) начались массовые протесты после смерти чернокожего Джорджа Флойда, задушенного полицейским в процессе ареста.

Инцидент произошёл на глазах у местных жителей и был запечатлен на смартфоны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

На акцию возле полицейского участка, где работали причастные к гибели Флойда стражи порядка, вышли тысячи человек.

Демонстранты, без лишних церемоний, разбили окна и вынесли двери участка, размалевали оскорбительными граффити полицейские машины, метали в полицейских камни и всё, что попадало под руки. Полицейский участок в конечном итоге протестующие подожгли так, что зарево пожара было видно со всех концов мегаполиса. Чтобы разогнать бунтовщиков, полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Полиция задержала Джорджа Флойда 25 мая возле продуктового магазина по подозрению в использовании поддельного чека. Полицейский Дерек Шовен больше 5 минут прижимал коленом шею подозреваемого к асфальту, не обращая внимания на жалобы «я не могу дышать» и «не убивайте меня». В результате задержанный потерял сознание, был доставлен в больницу, где вскоре и скончался.

Городское управление полиции Миннеаполиса сразу же пустилось врать и отмазываться, перекладывая вину на убитого. Дескать, полицейский был вынужден применить насилие, поскольку Флойд оказал сопротивление при аресте. Позже мэр города под давлением общественности был вынужден опровергнуть эту информацию, назвав её «неточной».

Убитый полицейскими Джордж Флойд.

Вскоре выяснилось, что удушающий приём, применённый полицейским Шовеном к задержанному, официально признан незаконным. Полицейское управление Миннеаполиса уволило четырёх своих сотрудников, причастных к инциденту. Расследование смерти чернокожего мужчины было передано ФБР.

Газета The Independant, ссылаясь на данные городской полиции Миннеаполиса, сообщила, что на полицейского Дерека Шовена было подано 18 жалоб за 19 лет службы, из которых лишь две закончились дисциплинарным наказанием. До задержания Флойда полицейский Шовен был причастен к нескольким инцидентам с применением оружия. Ничем не лучше Шовена и его напарник, полицейский Ту Тао, также применивший чрезмерное насилие к арестованному Флойду, имеющий на своём счету шесть жалоб.

В общем, в стране безграничных возможностей и свобод необходимо было убить на глазах общественности невиновного, чтобы признать факт – в полиции Миннеаполиса долгое время, несмотря ни на что, служили садисты и насильники.

Впрочем, полицейское насилие в США по отношению к подозреваемым, особенно чернокожим, давно стало притчей во языцех и никуда не делось со времён сегрегации. Согласно официальной статистике, в США 96 темнокожих из 100 тысяч задержанных погибают от рук полицейских, что вдвое превышает число убитых белых в результате инцидентов.

А теперь о самом интересном. О реакции американской общественности

на убийство Джорджа Флойда. То, что взбешенные жители Миннеаполиса разгромили участок, в котором служили полицейские-убийцы, особых вопросов не вызывает. Граждане, как могли, отреагировали на полицейский беспредел и откровенное враньё отцов города.

Поражает другое. Гражданские протесты в США всё чаще становятся поводом для массового вандализма и упорно не уходят в прошлое. Вспомним хотя бы антитрамповские выступления, плавно перешедшие в конфедератопад и погром государственных и частных учреждений, имевших несчастье попасться на пути у раздухарившейся толпы.

Как говорилось в бессмертном произведении Гоголя «Ревизор», «Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?»

Вот что пишет 28 мая американская пресса, освещая общественный протест под девизом Black Lives Matter (Жизни чёрных имеют значение) на убийство Джорджа Флойда полицейскими: «Сегодня в Миннеаполисе борцы за гражданские права в знак протеста избавили от бремени телевизоров магазин «Таргет», находящийся поблизости от Третьего участка».

«А ещё, они разграбили винный магазин».

«Тем временем жители Лос-Анджелеса изливают свой гнев на полицию Лос-Анджелеса. Она Джорджа Флойда не убивала, но кого волнуют такие мелочи?»

«Тотальный хаос у Третьего участка. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, демонстранты возводят баррикады. Через улицу мародеры грабят магазины «Таргет», «Каб» и другие.

«Толпа в Миннеаполисе грабит автомагазин с запчастями».

«Полиция расследует убийство. Говорят, владелец ближайшего ломбарда застрелил подозреваемого в грабеже».

«Кто-то принёс с собой бензопилу на BLM».

«Двое вооружённых мужчин, поддерживающих протест, но не беспорядки, встали на охрану табачной лавки от мародёров».

«Супермаркет «Каб» толпа штурмует с чёрного хода. Раздаются вопли: «Еда на халяву!» Слезоточивый газ клубится всё гуще, ревёт сирена, толпа взламывает кассовые аппараты».

Обозреватели делают безутешный вывод: принятых властями мер мало. Полицейские не только выступают как насильники и убийцы, но и неспособны защитить население от погромщиков.

Выступивший в СМИ Трамп пообещал ускорить расследование.

Сообщают, что по местному телеканалу Миннеаполиса выступил чернокожий активист BLM с призывом к протестующим прекратить грабежи и насилие, сосредоточившись на правосудии.

Комментируя это заявление журналисты приходят к выводу: «Он прав. Беспорядками, грабежами и нападениями на полицейские машины привлечь убийц Джорджа Флойда к ответственности не удастся. Чего насилием и добьешься, так это лишь переизбрания Дональда Трампа.

Можно подумать, что избрание Байдена поможет переломить застарелую традицию американских протестов, переходящих в бесчинства. Помнится, осенью 1992 года, при демократе Клинтоне, весь Лос-Анджелес горел и стрелял из-за скандала с полицейским насилием против чернокожего Родни Кинга. Пока власти не ввели в город части нацгвардии и SWAT не привлекли, мятеж с погромами могли и дальше продолжаться, пока весь город не обратился в руины.

Остаётся только ждать, где в «земле обетованной» в следующий раз полыхнёт.

А ещё клевещут про русский бунт, бессмысленный и беспощадный…