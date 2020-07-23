23.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Криминал, Происшествия, Украина
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Полицейского начальника взял в заложники судимый за наркотики атошник


Террористом, взявшим в заложники главу уголовного розыска Полтавской области, оказался ранее судимый участник карательной операции против республик Донбасса.

Об этом сообщает блог «PavlovskyNews» со ссылкой на свои источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным авторов блога, преступникам оказался 32-летний Роман Скрипник.

«Стало известно имя полтавского террориста, который грозит взорвать себя вместе с топ-полицейским Полтавщины Как сообщил нам достоверный источник, преступника зовут Скрипник Роман Николаевич. Он 1988 года рождения. Ранее был осужден за хранение и сбыт наркотиков. Также участвовал в АТО. Сейчас автомобиль с заложником движется полевыми дорогами в Решетиловском районе. К примеру, райцентр Решетиловка находится в 50 км от областного центра. Недалеко находится трасса на Киев», – говорится в сообщении.

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