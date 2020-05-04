Полиция Авакова-Зеленского угрожает посадить жителя Одесской области за красный флаг

04.05.2020, Одесса, Максим Карпенко

Жителю Одесской области грозит пять лет лишения свободы и конфискация имущества из-за советского флага, который он вывесил на крыше своего дома 1-го мая.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинские силовики инкриминируют 52-летнему мужчине «изготовление» и пропаганду коммунистической символики.

«Первого мая 52-летний житель одного из сел района на крыше собственного дома вывесил красный флаг с запрещенной украинским законодательством коммунистической символикой. Мужчина объяснил, что таким образом пытался отметить Международный день труда. Флаг полицейские у правонарушителя изъяли, а сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований», – говорится в сообщении.