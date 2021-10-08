Полиция избила порохоботов за плакат с призывом к санкциям Коломойскому

08.10.2021 21:24 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Полиция и националисты подрались в центре Киева из-за плаката «Коломойского – под санкции».

Так, на Майдан вышли с баннером около полутора десятка радикалов «Руха сопротивления капитуляции» и «Демократической сокиры», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Активисты» не успели даже развернуть плакат, как подоспела полиция. После непродолжительной потасовки правоохранители вырвали баннер из рук пикетчиков и спрятали его в полицейском автобусе.

«Все вопросы на Владимирскую, 15 (ГУ Нацполиции в г. Киев – ред.)», – сказал один из полицейских.

«Демсокира и Рух сопротивления капитуляции развернули на Майдане плакат« Коломойского под санкции». Моментально его похитила и унесла стая анонимных мусоров», – пожаловался в «Facebook» один из основателей «сокиры» Виктор Трегубов.

По его словам, в ходе потасовки один из полицейских «прыгнул со спины» на Петра Кияна, ветерана «АТО» и «волонтёра».