12.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева
 
Крым, Общество, Религия, Скандал, Украина
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Полиция изгнала украинских сектантов из Севастополя

Гражданин Украины Денис Бочкарев получил от полиции Севастополя предписание покинуть территорию РФ. Бочкарев организовал в Крыму отделение украинской религиозной секты — духовный центр «Возрождение».

Об этом сообщают «Вести Крым», передает корреспондент «Политнавигатора».

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Секта духовный центр «Возрождение» была создана в Днепропетровске в 2002 году ранее судимым на мошенничество Владимиром Мунтяном.

Денису Бочкареву организовать филиал в Севастополя помогала его супруга Екатерина. Людей заманивали, раздавая листовки на улицах, и приглашали на собрания. Там им предлагали стать «партнерами Бога», войти в элиту и даже вип-элиту. Статус варьировался в зависимости от размера пожертвований. Платежи членов секты были трех видов: партнерские, десятина и пожертвования. Кроме того, они за свой счет ездили на лекции в киев.

Сам Бочкарев называл себя 13-м апостолом и обещал исцеление. Его супруга пела на общих собраниях. Примечательно, что гостиница, сдававшая секте зал в аренду, потребовала с Бочкаревых регистрационные документы только после визита полиции.

«Цель секты — вовлечь в свои ряды большее количество населения. Каждый человек должен давать десятину. Если это реабилитационные центры, то это бесплатная рабочая сила, которая продается», – говорит религиовед Алексей Возняк.

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