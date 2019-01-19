Полиция конфисковала у нациков гроб для Порошенко

19.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские националисты решили своеобразно отпраздновать Крещение, направившись к Администрации президента Украины вместе с гробом – так боевики хотели отметить пятую годовщину начала столкновений на улице Грушевского во время Евромайдана.

Националисты решили напомнить президенту Петру Порошенко о нерасследованных до сих пор убийствах боевиков «Небесной сотни», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Однако планы националистов были сорваны – киевская полиция окружила автомобиль, в котором перевозили гроб, и конфисковала его, сообщила представительница «Комитета освобождения политзаключенных» Татьяна Близнюк.