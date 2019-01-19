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19.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Происшествия, Украина
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Полиция конфисковала у нациков гроб для Порошенко

Украинские националисты решили своеобразно отпраздновать Крещение, направившись к Администрации президента Украины вместе с гробом – так боевики хотели отметить пятую годовщину начала столкновений на улице Грушевского во время Евромайдана.

Националисты решили напомнить президенту Петру Порошенко о нерасследованных до сих пор убийствах боевиков «Небесной сотни», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако планы националистов были сорваны – киевская полиция окружила автомобиль, в котором перевозили гроб, и конфисковала его, сообщила представительница «Комитета освобождения политзаключенных» Татьяна Близнюк.

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