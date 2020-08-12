Полиция на четвертый день начала разгонять шабаш змагаров в Москве

12.08.2020, Москва, Михаил Рябов

На четвертый день несанкционированных акций у посольства Белоруссии в Москве, устроенных сторонниками прозападной белорусской оппозиции, полиция начала предпринимать действия по прекращению незаконной манифестации, которая проходит под бело-красно-белыми флагами, в годы Великой Отечественной войны использовавшимися гитлеровскими коллаборационистами.

Полиция сначала предупредила собравшихся в громкоговоритель о том, что акция не согласована с органами власти, а потому граждане должны разойтись. Однако призывы правоохранителей оказались проигнорированы – пикетчики начали лишь хлопать в ладоши, как и на митингах в Минске.

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Тогда полиция предприняла несколько попыток оттеснить и рассеять собравшуюся толпу. Однако часть людей затем упорно возвращалась к ограде посольства. Тогда силовиками было задержано несколько человек, в том числе, мужчины в футболках с националистической белорусской символикой.

Полиция сорвала плакаты либералов и змагаров с ограды посольства. Затем коммунальщики выбросили в мусорку цветы и свечи, которые пикетчики принесли в знак солидарности с пострадавшими участниками беспорядков в Минске.