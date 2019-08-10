10.08.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Москва, Оппозиция, Происшествия, Россия, Сюжет дня
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Полиция начала задержания майданщиков в Москве

Полиция начала массовые задержания участников несанкционированного шествия к зданию администрацию президента РФ.

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Шествие началось от проспекта Сахарова, где днем проходил санкционированный митинг. Со сцены, а также в аккаунтах штаба оппозиционера Алексея Навального прозвучали призывы устроить «прогулку» к зданию АП после окончания митинга.

На призыв откликнулась внушительная толпа, преимущественно молодежь, которая направилась по направлению к президентской администрации.

По дороге толпа обступила выходившего в эфир журналиста государственного ТВ и начала скандировать «Телеканал «Россия» – позор «России!», обвиняя его в занижении числа участников оппозиционной акции (20 тысяч вместо 50 тысяч).

На подходах к администрации президента возле станции метро «Китай-город» либералов встретили усиленные наряды ОМОНа и автозаки. Они начали массовое задержание «хипстеров». В мегафон собравшихся призывают расходиться.

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