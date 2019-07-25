25.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Криминал, Общество, Политика, Провокации, Спецслужбы, Украина
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Полиция нашла автора провокационного ролика против Зеленского – ему светит 5 лет

Национальная полиция Украины собрала информацию о предполагаемом авторе видеоролика, который был обнародован в период президентской избирательной кампании весной текущего года и в котором тогдашнего кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовой автомобиль, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Помните провокационное видео с грузовиком, которое разместил у себя в телеграмм-канале экс-президент Порошенко?… За это время старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию относительно обвинений и предполагаемого автора „шедеврального“ видео. Судьба автора будет несладкой — ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок», — сообщили в «Команде Зеленского» на странице в Фейсбуке в четверг.

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В сообщении отмечается, что уголовное производство открыто по статье «Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля».

В «Команде Зеленского» подчеркнули, что Нацполиция работает максимально эффективно и виновные будут наказаны в ближайшее время.

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