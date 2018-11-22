Полиция не оценила перформанс скандального рэпера

22.11.2018, Краснодар, Максим Карпенко

В Краснодаре полиция скрутила одиозного рэпера Хаски (настоящее имя Дмитрий Кузнецов), которому до этого запретили выступать на концертах, а арендаторы отказали в предоставлении залов.

По сообщениям местных СМИ, Хаски планировал выступить в краснодарском клубе Bounce, однако полиция вынесла предостережение о недопустимости экстремизма владельцам клуба и концерт отменился.

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После этого рэпер вышел к своим поклонникам на улицу, забрался на припаркованный автомобиль и стал читать свои треки, но вскоре его спустили на землю сотрудники полиции и увезли в отделение.

На помощь неформалу пришли адвокаты из финансируемой беглым российским олигархом-либералом Михаилом Ходорковской организации «Открытая Россия». По словам защитника Хаски, адвоката Алексея Аванесяна, музыкант обвиняется по трем статьям – незаконной организации массового пребывания граждан в общественных местах, мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти, а также отказе пройти медицинское освидетельствование. Каждая из них сулит Хаски по 15 суток ареста.

Рэпер Хаски известен своими оппозиционными взглядами. В его треках содержится жесткая критика деятельности власти и, в частности, президента РФ Владимира Путина. При этом, по данным журналиста Александра Коца, Хаски пытался воплотить себя и в другом амплуа – он хотел попасть в знаменитый батальон армии ДНР «Спарта», которым командовал погибший Моторола.

«Хаски, помимо прочего, в разгар боев за донецкий аэропорт поперся на передовую к Мотороле – устраиваться на работу. В трениках, легкой курточке. Где-то на подходе его задержали бойцы «Спарты», доставили к Мотору. Тот посмеялся и предложил ему стать фотографом «Спарты». Чем это закончилось, история умалчивает», – написал Коц в своем блоге.

«ПолитНавигатор» сообщал, что украинские националисты заблокировали сбор средств в Интернете, который был объявлен в поддержку выпуска альбома киевского рэпера Тарика Незалежко, получившего известность благодаря песне про Евромайдан «Скачи, сука».

Также он снял клип на песню “Биомасса”, где демонстрирует, как телевидение зомбирует население Украины, помогая политикам продолжать гражданскую войну.