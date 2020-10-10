Полиция не смогла остановить ЛГБТ шабаш в центре Москвы: Кто из геев связан с Навальным

10.10.2020, Москва, Сергей Рулёв

В самом центре Москвы геи и лесбиянки провели фестиваль под названием «Открытое искусство в закрытой стране. Вчера. Сегодня. Завтра». Выразить свое возмущение гей-пропагандой к зданию клуба пришли активисты организации SERB во главе с Гошей Тарасевичем, однако внутрь их не пропустила охрана. Общественники вызвали полицию. Правоохранители зашли внутрь для проверки, но мероприятие прекращено не было.

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Зато через секьюрити удалось пробраться блогеру и репортёру Сергею Рулёву, который снял, что происходило за закрытыми дверьми, и выяснял, кто из представителей ЛГБТ связан с оппозицией, на днях вывешивавшей радужные флаги по Москве. Далее следует рассказ Рулёва:

Достаточно было взглянуть на афишу этого мероприятия, как сразу же становилось ясно, что в самом центре Москвы, меньше чем в километре от АП, проводится собрание с сувенирами, подарками и фуршетом геев и лесбиянок.

У ближайшей синагоги в 50 метрах от клуба припарковались три полицейских автобуса. Чтобы попасть внутрь мастерской на Кулишках, мне пришлось пройти не только фейс-контроль, но и быть досмотренных как во всех трёх московских аэропортах в тройном размере – меня прошманывал и нанятый здоровенный секьюрити, и молодая лесбиянка, и не совсем молодой гей.

Никакими журналистскими ксивами я не предусмотрительно пользовался, так как в анонсе было написано весьма категорически, что «Мероприятие частное и предназначено для людей старше 18 лет. Пожалуйста, возьмите с собой оригинал удостоверения личности. Организатор оставляет за собой право отказать в присутствии на площадке без объяснения причин».

Вместе с медицинской маской, перчатками, буклетами, значками, колечками и нашлёпкой на кисти руки, гостям выдавался желтый теннисный шарик, который нужно было опустить в один из стоящих стеклянных цилиндров. На одном цилиндре была надпись о том, что «вы чувствуете себя в безопасности в этой стране», а второй цилиндр был подписан наоборот – «вы не чувствуете себя в безопасности».

Забегая вперёд, замечу, что подавляющее большинство собравшихся не чувствует себя в безопасности, а двое из прибывших не определились и оставили свои шарики вне стеклянных цилиндров.

Моё появление в джинсовом костюме с базара на Черкизоне вызвало интерес у снимающих девушек (а, может быть, это были и не девушки, чёрт их там разберёт), а одна разнервничалась, увидев на моей куртке триколор на липучке и круглый значок с двуглавым орлом.

Но возмущения дамы никто не поддержал, так как все были в предвкушении действа – выступления геев, которые рассказывали о том, каково им было еще с советских времен, когда за мужеложство существовала уголовная статья.

На стене висели портреты реальных людей, которые были осуждены по этой статье. Интерьер клуба был оформлен в советском стиле – рядом организаторы разместили портреты Владимира Путина и Иосифа Сталина.

Наслушавшись выступлений о репрессиях в СССР и России, собравшиеся принялись поглощать угощения на фуршете.

Я же, пользуясь моментом, поинтересовался у некоторых экстравагантных персонажах, не связаны ли они с оппозицией, что буквально накануне развешивала радужные флаги над госучреждениями в Москве. Один из главных спикеров мероприятия – открытый гей с 1985 года Игорь Дударов, ранее пытавшийся попасть во власть по спискам «Яблока», ответил утвердительно о знакомстве с представителями штаба Алексея Навального.

Руководитель пресс-службы ЛГБТ-фестиваля Ольга Баранова позже разослала пресс-релиз, где упоминалось появление «полиции и провокаторов».

«Мы были им рады, и они убедились как у нас интересно», – заверила Баранова, пообещав, что впереди – «еще больше интересных мероприятий».