Полиция не стала задерживать либерала, напавшего в Москве на противников Майдана

26.04.2021, Москва, Елена Острякова

Сотрудник либерального youtube-канала Rusnews Сергей Айнбиндер напал на активистов патриотической организации SERB.

Сербовцы пришли в один из лофтов в центре Москвы, где проходило мероприятие финансируемого из-за рубежа движения «Бессрочный протест». Когда они попытались пройти внутрь, Айнбиндер бросился им навстречу, грубо вытолкнул, а потом нанес несколько ударов фронтмену SERB Гоше Тарасевичу (активист Евромайдана из Днепропетровска Игорь Бекетов, переехавший в РФ в 2014 году).

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Сербовцы, в цели которых входило сорвать мероприятие, восприняли нападение как удачу и тут же вызвали наряд полиции. Но в итоге им не удалось сорвать не только посиделки «Бессрочки», но даже стрим журналиста-хулигана.

Полицейские приехали и начали разбираться. Зачем-то проверили документы участников предыдущего мероприятия и стали буквально упрашивать Айнбиндера пройти с ними в отделение. Основания для этого были. Сербовцы предъявили правоохранителям видеосъемку нападения и расцарапанное лицо Тарасевича.

Либеральный репортер решил, что лучший способ защиты – это нападение. Он вел себя нагло, уходить с полицейскими отказывался и обвинял общественников-патриотов в нападении и краже пресс-карты.

Потом к лофту почему-то приехала Росгвардия. Тут в дело вступил главный спикер мероприятия «Бессрочки» адвокат Дмитрий Захватов, которому удалось быстро решить вопрос, и силовики вместе с сербовцами удалились.

В итоге именно Захватов комментировал происшествие всем либеральным СМИ. Он утверждал, что активисты-патриоты сделали ложный звонок в полицию «про алкоголь и наркотики». Ни слова о драке модный адвокат не сказал, и хулиган Айнбиндер спокойно продолжил работать.

Мероприятие, которое не удалось сорвать, было посвящено делу, прозванному либералами «будкой федерального значения». По нему проходят трое молодых людей, которые в августе 2020 года вывесили у Генпрокуратуры нецензурный плакат и разбросали женские прокладки, облитые краской. Акция была проведена в знак протеста против приговора по делу «Нового величия» (экстремистская организация).

Захватов убеждал, что дело «о будке» сфальсифицированно и не содержит состава преступления, а трое фигурантов предстали как герои сопротивления.

По окончании «правозащитной» сессии три девушки-организатора провели «интерактив». Они предложили собравшимся написать на специальных бланках позитивные новости «прекрасной России будущего».

«Например, Путин ушел в отставку. Это подсказка. Такого еще никто не писал», – сказала ведущая.

На бланках стояли логотипы трех «самых лучших», по мнению организаторов, СМИ, два из которых – Русская служба ВВС и «Медуза» – признаны иноагентами.

Участникам мероприятия предлагались бесплатные значки, наклейки и открытки. Вся продукция очень качественная и дорогая. Стоит ли упоминать, что и аренда лофта в центре столицы стоит недешево, а был еще и кофе-брейк.

Участники антиправительственного собрания

Движение «Бессрочный протест» создается и координируется через сеть телеграм-каналов с 2018 года. Его основная идея – проведение самых различных акций против действующей власти без видимых лидеров.

Специалисты аналитического центра «Агентство социального инжиниринга» в 2019 году подготовили доклад «Бессрочный протест как инструмент влияния на социально-политические процессы в России». В нем утверждается, что за «Бессрочкой» стоит Запад, который конструирует протест искусственно с помощью технологий социального инжиниринга.