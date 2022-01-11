Полиция остановила колонну джихадистов на пути в столицу Республики Сербской

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В минувшее воскресенье в окрестностях Добоя в Республике Сербской полиция остановила колонну исламистских провокаторов из так называемой Боснийской народной партии «Вера, народ, держава», направляющуюся в Баня-Луку.

Целью непрошенных гостей, по всей видимости, было сорвать торжества по случаю Дня Республики Сербской. Об этом сообщают Nezavisne Novine, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации издания, полиция остановила шесть автомобилей, направлявшихся из Тузлы, в которых находились люди, «представляющие интерес для органов безопасности».

«В Добое мы контролировали «Мерседес», которым управлял Мурадиф М. из Зворника. С ним были Асим Ф. из Калесии, Фатих Хасанович из Зворника и Шехерзада И. из Тузлы. Все трое мужчин были интересны для службы и силовиков за связи с ваххабитами, – сообщил изданию источник в МВД. -Кроме того, Фатих Хасанович вернулся с войны в Сирии, за что он был осужден судом БиГ».

Также полицейские остановили BMW, в котором находились Эльдар Б. и Энсар Х. из Зеницы, в их машине были обнаружены и изъяты «30 белых флагов с голубым гербом с лилиями» – символикой исламистской Боснии и Герцеговины 90-х, которая воспринимается сербами, как агрессивная и террористическая.

После дачи показаний в полиции задержанные были отпущены на свободу и колонна все-таки доехала до Баня-Луки, где отправилась в местную мечеть «Ферхадия», поскольку к тому времени официальные празднества уже закончились.

Исламисты, принадлежащие к провокаторской карликовой Боснийской народной партии «Вера, народ, держава» провели стрим, в котором назвали Баня-Луку «красивым боснийским городом» и пригрозили подать уголовные иски против Управления полиции Добоя.